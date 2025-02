Eduardo Costa solta o verbo após declaração polêmica de Zé Felipe: 'Infeliz'

Eduardo Costa perdeu a paciência com Zé Felipe após as últimas declarações do cantor no programa "Sabadou com Virginia", apresentado por sua esposa, Virginia Fonseca. Durante uma dinâmica, o filho de Leonardo declarou que o sertanejo "tomava bomba".

O cantor fez questão de reforçar que sempre teve cuidado ao falar sobre Zé Felipe e sua família. "Eu sempre fui uma pessoa extremamente respeitosa quando se trata do Zé, do pai dele e da família. Acho que ele simplesmente não tinha o que falar, lembrou de mim e soltou isso", disse em entrevista ao Léo Dias.

"Não fico com raiva dele, porque o Zé é um menino que eu amo desde criança. Ele falou besteira, assim como eu já falei muitas vezes. O Zé é um brincalhão. Mas naquele momento, ele foi infeliz, porque eu não sou chato não", concluiu, garantindo que pretende falar com o cantor sobre o assunto. "Depois eu mando um WhatsApp para ele."

Durante uma dinâmica com Zé Felipe e os irmãos, o músico precisou eleger o amigo mais chato do pai, Leonardo. Sem titubear, o cantor disparou: "Eduardo Costa". Na sequência, Zé Felipe explicou a escolha e revelou que o artista era "meio doido" por tomar bomba.

Em seguida, ele reconheceu que o sertanejo o ajudou muito no início de carreira. “A primeira música que gravei, foi o Eduardo que ligou para o cara liberar. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por ele”, afirmou o cantor."