MC Poze do Rodo é preso por apologia e ligação com tráfico no Rio - (crédito: TV Globo)

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na madrugada desta quinta-feira (29) pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas.

A prisão ocorreu em sua residência, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o G1, Poze realiza apresentações exclusivas em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Essas festas têm presença ostensiva de traficantes armados, que garantem a segurança do cantor e dos eventos.

As letras das músicas do artista fazem apologia ao tráfico e ao uso ilegal de armas, além de incitar confrontos entre facções rivais, o que já resultou em vítimas inocentes.

Ainda conforme a polícia, os shows são usados pelo Comando Vermelho para aumentar os lucros com a venda de drogas, e os recursos obtidos são revertidos para aquisição de mais armas, entorpecentes e equipamentos para crimes.

A Polícia Civil reforça que as letras ultrapassam os limites da liberdade artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico.

Em novembro do ano passado, MC Poze e sua esposa, Viviane Noronha, foram alvos da Operação Rifa Limpa, que investigava sorteios ilegais nas redes sociais. Na ocasião, foram apreendidos carros de luxo e joias do cantor, mas o juiz da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa determinou a devolução dos bens por falta de comprovação do vínculo com os crimes.

O advogado de MC Poze declarou ao G1 que a prisão se baseia em uma “narrativa antiga” e que pretende entrar com habeas corpus para a liberação do cantor. Poze, por sua vez, não deu declarações ao ser levado para a Cidade da Polícia, limitando-se a reclamar do uso de algemas durante a prisão.