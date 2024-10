Seguidora processa Poze do Rodo após ser chamada de "Bolofofo"

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, popularmente conhecido como Poze do Rodo, foi intimado pela Justiça do Rio para prestar depoimento ainda no final deste mês, na 20ª Vara Criminal. Ocorre que o funkeiro foi processado por uma seguidora, após xingá-la na internet.

Tudo começou quando Poze do Rodo chamou Ana Beatriz Amaral, de "bolo fofo", no X, antigo Twitter. A vendedora revelou que a partir desse momento, ela virou chacota na web e também entre amigos fora da internet.

Agora, os dois vão se enfrentar na Justiça do Rio de Janeiro, em uma audiência já marcada. Isso porque Ana Beatriz apresentou uma denúncia-crime contra Poze, por calúnia e difamação. A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois.