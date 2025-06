MC Poze do Rodo fala pela primeira vez após soltura e enaltece Vivi Noronha

O amor venceu! Recém-libertado, MC Poze do Rodo falou pela primeira vez após deixar o presídio de Bangu. Em meio ao tumulto causado pela multidão de fãs que o aguardava na porta da unidade, o funkeiro aproveitou o momento para fazer uma declaração emocionante à esposa, Vivi Noronha.

Durante uma transmissão ao vivo da TV Record, Poze não hesitou em exaltar a companheira: “Ela é a responsável por isso, é o amor da minha vida!”, declarou, visivelmente emocionado.

A fala do cantor repercutiu fortemente nas redes sociais, com fãs elogiando a lealdade do casal e celebrando a liberdade do artista. "Se esse homem ainda largar essa mulher", "E a coitada é cheia de chifre", "Bello e Viviane Araujo versao 2025".

Para quem não acompanhou, o funkeiro foi preso na última quinta-feira (29), por força de um mandado de prisão temporária, sob suspeita de fazer apologia ao tráfico de drogas e à facção criminosa Comando Vermelho.

Na saída da penitenciária, uma multidão de fãs e amigos se aglomerou para recepcioná-lo. O tumulto aumentou com a chegada do também funkeiro MC Oruam, que promoveu um verdadeiro alvoroço no local.