MC Poze do Rodo deixa presídio em Bangu e é ovacionado por multidão

MC Poze do Rodo é solto - (crédito: Reprodução Instagram)

Marlon Brendon Coelho Couto e Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, deixou o presídio de Bangu na tarde desta terça-feira (3), ao lado da amada Vivi Noronha. A soltura ocorreu após o músico ser beneficiado por um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Para quem não acompanhou, o funkeiro foi preso na última quinta-feira (29), por força de um mandado de prisão temporária, sob suspeita de fazer apologia ao tráfico de drogas e à facção criminosa Comando Vermelho.

Na saída da penitenciária, uma multidão de fãs e amigos se aglomerou para recepcioná-lo. O tumulto aumentou com a chegada do também funkeiro MC Oruam, que promoveu um verdadeiro alvoroço no local.

Nas redes sociais, o episódio dividiu opiniões e gerou polêmica. Muitos internautas criticaram a recepção calorosa à saída de MC Poze do Rodo da prisão: “Não é possível que tenha gente comemorando a saída dele! Se juntar todo mundo ali, não dá nem um ensino fundamental completo.”

Outro usuário apontou o contexto da mobilização: “Contextualizando: o presídio fica dentro de uma comunidade dominada por facção. E teve toda essa galera reunida na porta…”

Houve também quem criticasse a idolatria em torno do funkeiro, mesmo reconhecendo sua inocência até que se prove o contrário: “Me julguem, mas acho uma tremenda baixaria endeusar alguém assim. Nada contra ele, até porque ainda é inocente, mas não precisa desse espetáculo todo.”