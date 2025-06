Zé Felipe: influenciadora abre o jogo sobre envolvimento com cantor

Zé Felipe continua sendo alvo de especulações nas redes sociais. Após o fim de seu casamento com Virginia Fonseca, internautas passaram a apontar possíveis envolvimentos do cantor com outras mulheres — entre elas, uma de suas bailarinas, apontada como suposto pivô da separação. O artista, no entanto, já negou qualquer envolvimento com a dançarina.

Agora, uma influenciadora portuguesa ganhou repercussão ao ser citada como um possível novo affair do filho de Leonardo. Presente no último show de Zé Felipe em Portugal, a jovem usou suas redes para esclarecer os rumores e negou qualquer relação com o cantor além da admiração como fã.

"Nunca, da parte do Zé, vi qualquer tipo de intenção com alguma das fãs que estavam lá. Pelo contrário, ele demonstrou muito cuidado para não tocar em partes sensíveis do corpo de nenhuma mulher," explicou a influenciadora.

Ela ainda criticou a disseminação de boatos: "Acho que seria mais interessante destacarem o quanto o Zé estava feliz ao receber o carinho dos fãs portugueses, rindo com sinceridade várias vezes, do que ficarem especulando traições ou interesses físicos."

Nas redes sociais, as declarações da portuguesa dividiram opiniões. "Aqui em Portugal só se fala nisso, ainda bem que ela esclareceu," comentou um seguidor. Já outro ironizou: "Oxi, aonde estão falando? Nunca vi nada na mídia. Tá emocionada, é?" Houve também quem destacasse: "Ela é casada e muito bem casada."