Cleo Loyola debocha após processo por chamar Zé Felipe de gay

Cleo Loyola, ex-mulher de Luciano Camargo, voltou a causar polêmica nas redes sociais. Após ser acionada judicialmente por Zé Felipe devido a declarações consideradas ofensivas, ela usou seu perfil na tarde desta quinta-feira (5) para debochar da situação e reforçar as acusações.

“Você me processou, Zé Felipe, porque eu disse quem você é. Olha o que eu faço com o seu processo”, afirmou, em vídeo, enquanto fazia gestos de deboche. “Vai cheirar bunda, que é o que você gosta, rapaz. E bunda de outros machos. Falei mesmo e tenho como provar”, disparou.

Na sequência, Cleo também fez insinuações sobre Leonardo, pai do cantor: “Vou deixar você igualzinho deixei seu pai: brocha (risos). Esse bichinho aí, que é pequenininho, não vai subir mais”, ironizou.

A confusão começou após a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca, quando Cleo usou as redes para fazer duras declarações sobre o cantor. “O Zé Felipe, na realidade, gosta de sentar e lamber uma banana. O estado de Goiás inteiro sabe disso”, afirmou ela, acrescentando que “desde pequeno, todo mundo sabia do jeito afeminado dele” e que ele “gostava de brincar de boneca”.

Cleo ainda disse ter provas do que afirma, chegando a mencionar que o cantor “usa calcinha” e que “vai assumir o relacionamento com outro homem em breve”.

“O Zé Felipe, na realidade, gosta de sentar e lamber uma banana. O estado de Goiás inteiro sabe disso (…). Desde pequeno, todo mundo sabe dessa maneira afeminado dele. Ele, desde pequeno, gostava de brincar com boneca. O meu filho Wesley Camargo [filho dela com Luciano Camargo] ali no meio deles…”,