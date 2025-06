Tiringa, ex-cunhado que foi amante de Bia Miranda: "foi além do beijo"

Irmão de Gabriel Roza confirma que ficou com Bia Miranda - (crédito: Reprodução Instagram)

As últimas declarações envolvendo Bia Miranda e Gabriel Roza surpreenderam o público na manhã desta quinta-feira (12). Após a influenciadora admitir que traiu o ex-namorado com os dois irmãos dele, Rafael Roza, mais conhecido como Tiringa, de 22 anos, confirmou a história e revelou detalhes com exclusividade para a coluna.

Nas redes sociais, Bia Miranda não deixou barato as provocações do ex-namorado Gabriel Roza e declarou, sem rodeios, que foi o “cão” na vida dele. O embate ganhou ainda mais repercussão com a participação de Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto. Segundo Gabriel, ele chegou a alertar o influenciador de que seria traído por Bia.

Em tom sarcástico, Bia rebateu as acusações: “Não traí o Gato Preto, não. Mas com você... eu arrasei. Te traí com os seus dois irmãos”, declarou, debochada. “Eu era o cão. Desculpa, viu? Dá pra ver que isso ainda te corrói até hoje”, completou.

Tiringa confirma traição e revela como Gabriel descobriu o caso

Rafael Roza, irmão mais novo entre Gabriel Roza, e Wemersom Roza, confirmou a versão contada por Bia Miranda e revelou que o envolvimento com a influenciadora foi além de um simples beijo. Segundo ele, a traição foi descoberta por Gabriel após acessar mensagens comprometedoras no próprio celular.

“Ele já desconfiava. Pediu para eu tirar a senha do meu celular, eu acabei tirando... Aí ele viu tudo e descobriu”, relatou Rafael, apelidado de Tiringa pelo próprio irmão.

Apesar do episódio delicado, Tiringa afirmou que a relação entre os dois foi restaurada com o tempo. “Ficamos um tempo sem nos falar, mas voltamos a ter contato aos poucos. Hoje em dia, somos super de boa um com o outro. Isso ficou no passado”, garantiu o caçula da família.









