Bia Miranda diz que traiu ex com os dois irmãos dele e manda recado - (crédito: Redes Sociais)

Bia Miranda não deixou barato a provocação feita por Gabriel Roza, seu ex-noivo. Após ele insinuar que ela teria traído o ex-namorado Gato Preto, a influenciadora surpreendeu ao revelar que, na verdade, foi ele quem levou um golpe duplo. “Te traí com seus dois irmãos”, confessou Bia, sem rodeios, nos comentários de uma publicação nas redes sociais.

A resposta foi dada depois que Gabriel relembrou uma montagem em que Gato Preto aparece com a música “Desça daí, seu corno”, sugerindo que a ex o traiu. Sem paciência, Bia rebateu com ironia: “Você já foi, colega. Já passou mais de 3 anos, vamos viver?”. A neta de Gretchen ainda debochou: “É tesão lembrar que era chifrudo?”.

Em outro trecho da resposta, Bia reforçou que nunca traiu Gato Preto, mas que com Gabriel a história foi diferente. Ela afirmou que o ex-noivo era acomodado, não ajudava em nada e ainda vivia às custas do dinheiro dela. “Só sabia reclamar, gastar o que eu conquistei e quase me agrediu no quarto”, desabafou.

Além da treta com os ex-namorados, Bia também está lidando com as consequências do fim turbulento com Gato Preto. Após denunciá-lo por agressão, a influenciadora revelou que está fazendo exame de corpo de delito e que sente muitas dores nas costas por conta dos chutes que levou. “Chegou no ponto final”, afirmou.

Sobre a filha, Maysha, Bia explicou que a bebê ficou aos cuidados de uma babá enquanto ela se recupera. Ela contou que a filha está com refluxo e que, por isso, não está mais amamentando. “Contratei uma babá para cuidar dela enquanto resolvo tudo isso”, disse Bia nos stories.