Pai de Duda Guerra revela quem estava com a filha em vídeo que viralizou

Um vídeo de Duda Guerra caminhando de mãos dadas com um rapaz em um shopping do Rio de Janeiro repercutiu nas redes sociais na última quarta-feira (18). Após a divulgação das imagens, o colunista Leo Dias afirmou que o jovem seria Benício Huck, filho do apresentador Luciano Huck e da atriz Angélica. No entanto, a informação foi prontamente desmentida.

Ao tomar conhecimento do boato, Luciano Huck entrou em contato diretamente com o jornalista para esclarecer a situação. “Leo, desculpa te incomodar, mas não é o Benício no vídeo. Ele nem está no Rio”, garantiu o apresentador, encerrando os rumores.

Na ocasião, o pai de Duda Guerra também se pronunciou. Segundo ele, o rapaz que aparece ao lado da influenciadora é apenas um amigo da filha. Nas imagens, os dois surgem descontraídos, caminhando juntos em direção a uma farmácia, o que levantou especulações entre internautas sobre um possível romance.

Apesar do esclarecimento, o vídeo continuou viralizando nas redes sociais, com muitos usuários comentando a intimidade entre os dois jovens. Já Duda, que ainda não se pronunciou oficialmente, segue compartilhando sua rotina nas redes com naturalidade, aparentemente alheia à polêmica.

"A Duda se livrou mesmo em, papai e mamãe cuidam muito do bebê deles", escreveu um internauta. "Eu acho que Duda e Benício nunca se separaram!!! Lindinho eles juntos", declarou outro. "Joga limpo mesmo. Vocês já sabiam que não era ele. Só quiseram criar ibope", comentou mais um usuário.