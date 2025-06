Duda Guerra e Benício Huck são flagrados juntos a caminho de farmácia no RJ

Benício Huck e Duda Guerra foram vistos juntos na tarde desta quarta-feira (18), caminhando de mãos dadas pelas ruas do Rio de Janeiro. O ex-casal, que aparenta ter reatado o namoro, foi flagrado a caminho de uma farmácia, reforçando os rumores de que a relação pode estar de volta.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Duda Guerra aparece sorridente e à vontade enquanto caminha ao lado de Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. O flagrante rapidamente ganhou repercussão online e reacendeu especulações sobre uma possível reconciliação entre os dois.

O registro, aparentemente feito por câmeras de segurança de um shopping, dividiu opiniões entre os internautas. Alguns se mostraram incomodados com a exposição: “Imagem de câmera de segurança do shopping?”, questionou um. “Que lindo ele acompanhando ela pra comprar a pílula do dia seguinte”, ironizou outro. “O mais assustador é o vazamento dessas imagens. Quem forneceu isso deveria ser responsabilizado”, criticou um terceiro.

Para quem não acompanhou, Duda e Benício haviam terminado o relacionamento após uma polêmica envolvendo uma viagem entre influenciadores. Durante o passeio, uma briga entre Duda e a estudante Antonella Braga acabou respingando no filho do meio de Huck e Angélica, que decidiu colocar um ponto final na relação.

Na época, a situação ganhou ainda mais atenção após Angélica, supostamente, curtir uma publicação que criticava a ex-nora — o que muitos interpretaram como uma indireta pública. Desde então, o distanciamento entre o casal parecia definitivo... até agora.