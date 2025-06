Virginia Fonseca é retida na imigração da China por motivo inusitado

Virginia Fonseca passou por um verdadeiro perrengue durante sua viagem de volta da China, onde esteve a negócios. Ao tentar embarcar de volta ao Brasil, a influenciadora foi retida na imigração e acabou sendo levada para uma checagem de identidade mais rigorosa após um impasse envolvendo a foto do seu passaporte.

De acordo com Virginia, o problema começou quando uma agente da imigração questionou se a pessoa no documento era, de fato, ela. "Eu bem linda, plena, passando pela imigração aqui e a mulher encafifar que não sou eu no passaporte", relatou a influenciadora, que recentemente foi coroada como a nova rainha de bateria da Grande Rio.

A apresentadora do SBT explicou que a imagem no passaporte foi tirada quando ela tinha apenas 19 anos — o que pode ter gerado a dúvida. “Fui pra salinha, ai gente, juro, aí vem 600 homens, olha o passaporte, olha a minha cara, olha o passaporte, olha minha cara, olha o passaporte e olhar minha cara”, contou, entre risos.

Apesar do desconforto, Virginia levou a situação com leveza e até ironizou o episódio: “Sim, eu fui parar na salinha! Fiquei uns 15 minutos. Eu queria ficar presa aqui na China, ah como eu queria”, brincou a influenciadora.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre os acontecimentos envolvendo a loira: "Eu fui tirar meu passaporte a mulher disse: 'bem séria e sem sorriso'", "Tantos procedimentos estético da nisso", "Ela está querendo ser engraçada".