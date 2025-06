Virginia Fonseca exibe shape sarado e faz promessa: 'Tá vindo aí'

Solteira e focada nos negócios, Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um clique ousado exibindo a evolução de sua forma física. Atualmente em viagem de trabalho pela China, a apresentadora do SBT deixou no ar que grandes novidades estão por vir.

Uma das novidades mais aguardadas é a inauguração de sua própria academia, fruto de uma parceria com os sócios da marca We Pink, empresa da qual é cofundadora. E os planos da influenciadora não param por aí. Segundo apuração do portal Leo Dias, Virginia está em busca de um imóvel em São Paulo para facilitar suas estadias na capital, onde tem intensificado seus compromissos profissionais.

Além do foco nos negócios, Virginia também se prepara para fazer bonito na Sapucaí. Escolhida como a nova rainha de bateria da Grande Rio, ela promete surpreender no próximo Carnaval. Sua chegada, no entanto, foi marcada por polêmica.

A influenciadora assumiu o posto que antes pertencia à atriz Paolla Oliveira, o que gerou alvoroço entre os fãs e rumores de desconforto até mesmo dentro da família de Zé Felipe, com quem Virginia era casada na época do anúncio.

Mesmo diante das polêmicas, Virginia segue firme na sua nova fase, com foco total na carreira, nos projetos empresariais e em sua imagem pública.