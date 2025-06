Maisa e Gabigol são flagrados saindo juntos de festa no Rio de Janeiro

Maisa Silva e Gabigol foram flagrados saindo juntos de uma festa no Joá, zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada da última sexta-feira (20). Apesar de tentarem manter a discrição, os dois foram fotografados enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas do bairro nobre carioca.

Segundo informações do portal Leo Dias, a equipe do Fofocalizando entrou em contato com Gabigol, que confirmou ter estado com Maisa — acompanhado também de outras pessoas. No entanto, o atacante do Cruzeiro fez questão de negar qualquer envolvimento amoroso com a atriz, reforçando que entre eles existe apenas amizade.

O registro rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas especulando sobre uma possível aproximação entre os dois. Até o momento, Maisa não se pronunciou sobre o suposto encontro. "Maisa com ele? Que aleatório, né", escreveu um usuário.

"Casal mais improvável da história contemporânea", "Até que enfim Maisa aparecendo com macho", "Como assim Maísa? Ela ainda é um bebê", "Se for algo a mais, que aproveitem mesmo só se vive uma vez".

Vale ressaltar que o atlteta terminou o relacionamento com Rafaela Santos em maio deste ano. De acordo com a colunista Fabíola Oliveira, a irmã de Neymar teria sido traída pelo jogador. A influenciadora teria encontrado conversas comprometedoras no celular do atleta.