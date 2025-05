Gabigol e Rafaella Santos terminam namoro mais uma vez

Gabriel Barbosa, o Gabigol, e a influenciadora Rafaella Santos parecem ter colocado um novo ponto final no relacionamento. Os rumores de separação começaram a circular depois que o jogador do Cruzeiro arquivou todas as fotos com Rafaella em seu perfil no Instagram, atitude que chamou a atenção dos fãs do casal.

O casal, que começou a namorar em 2017, sempre viveu uma relação intensa, marcada por idas e vindas. Rafaella é irmã do jogador Neymar, o que sempre manteve o relacionamento dos dois sob os holofotes, mesmo quando tentavam ser mais discretos.

As aparições públicas do casal também se tornaram raras, o que aumentou as especulações sobre o possível término.

Gabigol, que agora defende o Cruzeiro, vive um momento importante na carreira, focado em se firmar como um dos principais nomes do clube mineiro. O jogador tem se destacado nos jogos recentes.

Apesar dos rumores, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o status atual da relação. Até o momento, Rafaella também não fez nenhuma menção a Gabigol em suas redes sociais.