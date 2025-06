Aos 74 anos, Amado Batista é acusado de trair esposa 51 anos mais jovem

A situação entre Amado Batista e Cálita Franciele pode ser mais delicada do que aparenta. Embora a modelo tenha se pronunciado na tarde desta quinta-feira (26) para minimizar os rumores, novas informações vieram à tona — e reacenderam a polêmica.

Durante a exibição do programa Fofocalizando, no SBT, o apresentador Leo Dias revelou ao vivo o conteúdo de uma mensagem enviada por uma amiga próxima de Cálita. O teor do recado deixou o público em alerta. “Leo, sou amiga íntima dela e tenho uma informação para te passar. Tenho uma bomba sobre o Amado Batista”, iniciou a mensagem. “Ela acabou encontrando mensagens dele. Eu afirmo com todas as letras: eles não estão mais juntos”, completou a fonte.

O imbróglio começou após o cantor, de 74 anos, afirmar durante um show no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), que estaria solteiro. A declaração repercutiu nas redes sociais e levantou especulações sobre uma possível crise no casamento.

Logo depois, Cálita, de 23 anos, usou o Instagram para tentar tranquilizar os seguidores. Pouco antes de desativar o perfil, ela afirmou: “Não se preocupem, já adianto para vocês que a gente está bem.”

A modelo ainda prometeu divulgar um vídeo explicando o mal-entendido.

O casal oficializou a união no dia 15 de março, em uma cerimônia íntima. No entanto, diante das revelações recentes, a estabilidade da relação segue sendo questionada pelo público e pela mídia.