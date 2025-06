Mulher de Amado Batista se pronuncia após rumores de separação

O cantor Amado Batista, de 74 anos, gerou burburinho nas redes sociais ao afirmar, durante sua apresentação no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), que está solteiro. A declaração rapidamente viralizou e levantou rumores sobre uma possível crise no casamento com Cálita Batista, de 23 anos.

Pouco depois da repercussão, Cálita usou o Instagram — antes de desativar sua conta — para tranquilizar os seguidores. Ela afirmou que em breve publicará um vídeo esclarecendo o mal-entendido.

“Não se preocupem, já adianto para vocês que a gente está bem”, garantiu a modelo.

A assessoria de imprensa do cantor também se manifestou à revista Quem, negando qualquer crise conjugal: “Amado segue casado, tranquilo e feliz”, informou a equipe. Além disso, Bruno Batista, filho do artista, comentou que a fala do pai é recorrente em seus shows: “Ele sempre fala isso no palco. É coisa de show, nada sério.”

Nas redes sociais, os fãs reagiram com surpresa e bom humor: "Amadinhos e Amadinhas estavam preocupados, poxa", brincou um internauta. "Gente, ele tinha mais de 50 anos quando ela nasceu! Chocada", comentou outra. "Onde há fumaça, há fogo", especulou um terceiro.

Vale lembrar que Amado e Cálita se casaram recentemente em uma cerimônia íntima, celebrando a união que, ao que tudo indica, segue firme — apesar das fofocas.