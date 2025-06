Tarólogo prevê separação e risco de infarto para Amado Batista

O tarólogo e espiritualista Val Couto causou grande repercussão ao participar do programa Tha com Tudo TV, apresentado por Cissa Stolariki. Durante a atração, o vidente fez revelações fortes envolvendo o cantor Amado Batista, tanto no campo afetivo quanto em relação à saúde.

Ao vivo, Val afirmou que o casamento de Amado com Cálita Franciele não aparece como duradouro nas cartas espirituais. Segundo ele, o vínculo entre os dois já estaria espiritualmente rompido.

“Esse relacionamento não tem aliança espiritual verdadeira. O que vejo é o fim. Não por traição da parte dela, mas por uma grande decepção causada por ele mesmo”, declarou o tarólogo.

Val explicou ainda que, espiritualmente, a separação já estaria determinada, e que as atitudes do cantor poderiam gerar consequências emocionais irreversíveis.

Alerta sobre a saúde do cantor

Além da previsão sobre a vida amorosa do artista, Val Couto também fez um alerta grave relacionado à saúde de Amado Batista. De acordo com ele, há uma sobrecarga energética que pode culminar em um evento cardíaco durante uma apresentação.

“Vejo Amado Batista sofrendo um infarto em cima do palco. A energia do coração dele está fragilizada. Ele precisa tomar muito cuidado com o lado da saúde.”

O tarólogo reforçou que as mensagens recebidas do plano espiritual indicam urgência e necessidade de atenção, sobretudo com o ritmo acelerado de trabalho e a carga emocional acumulada.

Reconhecido no meio espiritual

Com uma carreira marcada por previsões diretas e muitas vezes certeiras, Val Couto se consolidou como uma das principais referências da espiritualidade no Brasil. Ele atua com cartas ciganas, vidência e conexão com entidades espirituais, como a cigana Nadjara, que o acompanha em suas orientações.

A participação no programa reforça a postura responsável de Val Couto diante das mensagens espirituais, especialmente quando envolvem figuras públicas e questões de saúde.