Alexandre Correa diz não ter dinheiro para namorar: 'Papai está quebrado'

Alexandre Correa compartilhou com os seguidores um momento divertido que teve com o filho Alezinho, fruto de seu casamento com Ana Hickmann. Em um diálogo leve e espontâneo, o menino surpreendeu o pai ao questioná-lo sobre uma possível nova namorada. A resposta do empresário arrancou risos nas redes.

"A gente precisa ter um pouquinho de dinheiro para poder levar a namorada pra sair, pra passear... e o papai não tem, o papai tá meio duro", disse Alexandre, em tom bem-humorado. Sem perder o ritmo, Alezinho logo sugeriu uma solução criativa: "Então arruma uma namorada rica, papai!" A resposta do menino divertiu os internautas e rendeu muitos comentários.

Alexandre Correa enfrenta Ana Hickmann na Justiça

Apesar do momento descontraído, vale lembrar que Alexandre enfrenta uma disputa judicial com Ana Hickmann por pensão alimentícia. O empresário, que passa dificuldades financeiras, revelou, em recente entrevista, que já soma oito pedidos de prisão movidos pela apresentadora.

“São quase 20 meses de luta pela minha sobrevivência. Esse é o oitavo pedido de prisão da Ana Hickmann contra mim. Não tem como não levar isso com muito pesar. É estarrecedor, mas é a minha realidade e eu preciso enfrentá-la. Tenho alguém que quer a minha destruição”, declarou.

Ele ainda fez um desabafo mais profundo, alegando ser vítima de uma perseguição pessoal: “Se ninguém percebeu até agora, eu sou alvo de uma perseguição clara. Nem as coisas boas que envolvem a vida da Ana parecem deixá-la em paz: novo marido, casamento, vestido, festa… Nada parece satisfazer. Ela quer me perseguir e me destruir.”

Alexandre finalizou relatando o medo constante de ser preso. “Convivo com esse medo há quase 20 meses. Eu não tenho dinheiro, não tenho acesso a recursos… meu temor de ser preso é iminente, desde a primeira tentativa em novembro de 2023”, concluiu.