Justiça manda prender Alexandre Correa, diz colunista

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, teve a prisão civil decretada pela Justiça de São Paulo. A informação foi divulgada pela Coluna Erlan Bastos EM OFF, que teve acesso exclusivo à decisão assinada pela juíza Renata Cristina Rosa da Costa Silva, da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Itu.

De acordo com a publicação, a medida foi determinada após Alexandre não cumprir a obrigação judicial de pagar pensão alimentícia ao filho de R$4.500 mensais, fruto do casamento com Ana Hickmann. O processo tramita no interior paulista e, segundo a decisão, ele foi formalmente intimado, mas não apresentou justificativas suficientes.

Ainda conforme a Coluna EM OFF, a juíza avaliou que as alegações apresentadas pela defesa, como dificuldades financeiras e desemprego, não afastam o dever legal que Alexandre tem em relação ao filho menor de idade. A magistrada também destacou que eventuais conflitos entre os pais não interferem na responsabilidade parental.

Com base nesse entendimento, a Justiça determinou a prisão civil de Alexandre Correa pelo prazo de 30 dias. O mandado de prisão será expedido e pode ser cumprido simultaneamente a outros, caso existam, relacionados a situações semelhantes.

Alexandre e Ana Hickmann oficializaram o divórcio no ano passado, após um relacionamento de mais de duas décadas. Desde então, os dois travam uma série de disputas judiciais envolvendo questões patrimoniais e familiares.