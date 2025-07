Mulher de Eduardo Costa expõe pedido de cantor para mudar seu corpo

Mariana Polastreli, esposa de Eduardo Costa, gerou polêmica nas redes sociais ao revelar um pedido estético feito pelo cantor. A influenciadora compartilhou nos stories que tem intensificado seus treinos na academia não por iniciativa própria, mas para atender a uma preferência do marido.

"Pegando um pesinho para ver se dou uma encorpadinha. Meu marido falou que estou muito magrinha e que prefere mais 'cheinha'. Manda quem pode, obedece quem tem juízo", escreveu Mariana, ao publicar uma foto do treino.

A declaração, no entanto, causou forte repercussão entre os internautas. Muitos criticaram a ideia de mudar o próprio corpo para agradar o parceiro. Uma seguidora chegou a questionar a decisão da influenciadora, que rebateu sem rodeios: “Aqui é ele quem manda.”

Os comentários se dividiram entre críticas e defesas. “Ele pelo menos quer a saúde dela e ela bonita. E o meu que não tem 10 conto no bolso só quer me oferecer comida. Tenho certeza que quer me matar”, ironizou uma internauta. Outra comentou: “Gente, ela é bancada. É confortável para ela essa vida. Espero que faça um pezinho de meia.”

Por outro lado, alguns seguidores apoiaram Mariana: “Cada um faz o que quer da vida. Se ela quer fazer o que ele pede, problema é dela!” e “Ela tem que agradar o marido dela mesmo, está certíssima. Vejo ‘mulheres’ aí fazendo coisa pra agradar o marido das outras. Me poupem.”