De visual novo, Eduardo Costa é comparado com Xuxa e príncipe do Shrek - (crédito: Redes Sociais)

Eduardo Costa virou assunto nas redes sociais na noite desta segunda-feira (2/7) após subir ao palco em Natupá, no Mato Grosso, com um visual que surpreendeu os fãs. Totalmente careca, o sertanejo de 46 anos arrancou piadas e comparações inusitadas do público. “Xuxa, é você?”, escreveu um seguidor no Instagram. Outro ironizou: “O príncipe do Shrek raspou a cabeça?”

A internet, claro, não perdoou. Teve quem jurasse que o filtro do vídeo estava ativado: “Gente, será que a pessoa que filmou não esqueceu de tirar o filtro?” Até o sistema do governo entrou nas brincadeiras. “Deve ser um inferno pra acessar o gov.com com esse visual!”, zombou um internauta. As imagens do show viralizaram e levantaram novamente a curiosidade sobre o motivo da mudança radical no visual do cantor.

Em maio deste ano, Eduardo Costa já havia falado sobre a aparência durante uma entrevista ao canal Conceito Sertanejo. Ele explicou que o visual careca se deve a um transplante capilar. “Usei muita bomba no passado, muito anabolizante. Isso, junto ao estresse da pandemia, fez meu cabelo cair bastante”, revelou.

O cantor ainda contou que já pensava em fazer o procedimento há anos, mas só recentemente criou coragem. “Sempre marcava para fazer, mas acabava adiando. Agora foi”, comentou. Sobre a recuperação, ele não escondeu o desconforto. “Os três primeiros dias são bem difíceis. Dormir praticamente sentado é um desafio.”

Apesar da avalanche de memes e comentários, Eduardo garantiu que está tranquilo com a repercussão. “Não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado se estou feio ou bonito”, disse. E para os haters, ele foi direto: “Mesmo se você estiver fazendo caridade, eles vão falar mal. Já não me incomoda mais.”