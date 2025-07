Gretchen deixa calcinha à mostra em show na Irlanda e web reage

Aos 66 anos, Gretchen continua sendo um dos nomes mais comentados entre o público — e segue provando que idade não é barreira para arrasar nos palcos. No último fim de semana, a cantora brilhou durante sua apresentação na Brazilian Party, realizada em uma boate gay na Irlanda, na Europa. Com um look completamente transparente, a artista foi ovacionada tanto pelos irlandeses quanto pelos brasileiros que acompanharam o evento.

Conhecida como a eterna Rainha do Bumbum, Gretchen não passou despercebida com seu figurino ousado, que deixava a calcinha à mostra. Rebolando como nos velhos tempos, ela mostrou o motivo de ainda ser um ícone da música e da dança no Brasil.

Acompanhada do marido, Esdras de Souza, a cantora colocou o público para dançar hits que marcaram gerações. No setlist, sucessos como “Mila”, de Netinho, “Amor de Que”, de Pabllo Vittar, e claro, seu clássico “Freak Le Boom Boom”, levantaram a plateia e garantiram uma noite inesquecível.

Nas redes sociais, os elogios foram imediatos. Internautas não economizaram nos comentários: "Rapaz!! Parece até que é eterna... vai morrer toda durinha ela", brincou um seguidor. Outro destacou: "Está bem pacas, independente de ter procedimentos ou não... Tem várias artistas mais novas que também têm procedimentos e não estão iguais a ela!" Já um terceiro resumiu: "A Gretchen tá muito boazuda!!!"

Recentemente, Gretchen também se abriu sobre sua participação no reality Power Couple, da Record. Em um desabafo sincero, revelou que está tratando uma depressão desde que deixou o programa, mostrando mais uma vez sua coragem ao falar sobre temas delicados.

