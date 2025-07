Gretchen revela diagnostico de depressão em 'decorrência do Power Couple'

Gretchen usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (10) para abrir o coração com os seguidores. A artista, que participou do Power Couple Brasil 2025 ao lado do marido, Esdras de Souza, explicou os motivos que levaram o casal a desistir do reality e revelou estar enfrentando um momento delicado relacionado à saúde mental desde que deixou o confinamento.

“Todo mundo é passível de ter um problema de saúde mental. Eu e meu marido entramos no programa para ficar até o final. Ninguém entra num jogo pra sair. Porém, no decorrer do programa, fomos tendo problemas relacionados à saúde mental”, contou.

Em tom de reflexão, Gretchen afirmou que a imagem que o público tem dela já não condiz mais com sua realidade atual: “Aquela Gretchen que vocês esperavam, que participou de outros realities — agressiva, briguenta — ela não existe mais. Eu amadureci, envelheci. Não tenho mais 40, 50 anos. No mês passado, completei 66”, declarou.

A cantora também falou sobre as prioridades de sua vida neste novo momento: “Hoje, minha prioridade é, de fato, minha saúde mental, física e espiritual. Já não estou mais naquela fase de criar cenas para aparecer na mídia. Não preciso disso. Tenho uma carreira mais do que consolidada.”

Ao final do vídeo, Gretchen revelou que, após o fim da participação no programa, ela e Esdras precisaram buscar ajuda psicológica. “Estamos os dois em tratamento. Recebemos muitas notícias que não esperávamos, coisas maldosas e mentirosas sobre nós. Isso mexeu muito com a gente.”