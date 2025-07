MC Daniel é detonado por fotógrafa do parto de Lorena: 'Homem escroto'

MC Daniel foi alvo de fortes críticas da fotógrafa Aline Morais, responsável por registrar o parto de Rás, filho do cantor com Lorena Maria. Após um amigo próximo da empresária fazer graves acusações contra o funkeiro nas redes sociais, Aline também decidiu se manifestar publicamente.

“Que a verdade seja dita por tudo o que ele fez com a gente. Acabaram com a minha saúde mental na época. Eu me calei e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo”, escreveu ela nos Stories do Instagram na última segunda-feira (14). Em seguida, desabafou:

“Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto”, completou, sem dar mais detalhes naquele momento.

Diante da repercussão, a fotógrafa resolveu explicar em detalhes o que teria acontecido nos bastidores do parto. “Quem me convidou para fazer o parto foi a mãe dele, que é uma pessoa incrível, maravilhosa e supereducada. Sou de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Quando a gente trabalha com fotografia de parto, a gente tem que seguir regras do hospital. A Lorena passou por uma indução de parto, que tinha todo um preparo”, relatou.

Segundo Aline, o contato direto com Lorena e MC Daniel era quase inexistente, sendo mediado por terceiros. “Quando ela chegou, não tive um contato direto com ela e com o Daniel. Tudo era conversado com a assessoria e a mãe do Daniel.”

Ela explica que foi até o quarto da maternidade para informar que as fotos só começariam quando o trabalho de parto estivesse mais avançado. “Quando a Lorena entrou na maternidade, no quarto onde seria feita a indução, eu a abordei como cliente para explicar que iria demorar um pouco mais para eu poder fazer as fotos e que eu retornaria assim que começasse o trabalho de parto. Nesse momento, o Daniel já não gostou porque achou que não era o meu papel como fotógrafa... Às vezes, o processo da indução pode levar 24 horas. Quando a bolsa rompeu e a mãe dele me ligou, fui de imediato para a maternidade.”

Clima piora em sala de parto

O clima, segundo ela, piorou assim que chegou à sala de parto. “Quando entrei na sala de parto, ele começou a gritar comigo, me tratar mal, perguntando o motivo de eu ter demorado tanto para chegar à maternidade. Mas eu estava sob aviso para chegar no momento certo. Expliquei para ele. Em um determinado momento, ele me pegou pelo braço, me puxando porque ele queria que fizesse a foto exatamente num momento que não era para eu fazer”, revelou.

Aline também relatou ter sido ameaçada por MC Daniel após um desentendimento sobre a entrega dos vídeos do parto. “Eu não passei os vídeos para ele de imediato porque não tinha feito o pagamento e ele achou ruim. Ele me ameaçou. Falou que ia falar sobre mim nas redes sociais, o quanto eu fui antiética, e acabar com a minha carreira. De forma alguma faltei com respeito com eles. Demorei para conquistar a minha profissão, eu não podia falar nada porque, diante dele, sou pequena na rede social. Fiquei 40 dias sem conseguir trabalhar com a minha cabeça totalmente ruim”, finalizou.

fotógrafa Aline Morais, que fez as fotos do parto do filho do cantor, Rás, com Lorena Maria.