MC Daniel rebate acusações graves e garante que vai à Justiça

MC Daniel usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (14/7), para rebater duramente as acusações feitas pelo influenciador Raphael Werneck, amigo de Lorena Maria, sua ex-namorada. O cantor negou qualquer episódio de agressão ou comportamento abusivo durante o relacionamento e afirmou que vai processar o responsável pela divulgação das informações falsas.

Em uma sequência de Stories, o funkeiro foi enfático ao dizer que nunca desrespeitou Lorena. “Nunca agredi, nunca xinguei, nunca gritei com a Lorena. Isso não condiz com a minha criação. Sempre a tratei com amor e respeito, por ser minha mulher e mãe do meu filho”, afirmou. Irritado, ele ainda classificou Werneck como alguém em busca de “biscoito” e prometeu resolver a situação na Justiça.

A polêmica começou após Raphael publicar mensagens chamando Daniel de “tóxico, abusivo e enganador”, além de insinuar que o relacionamento com Lorena era totalmente encenado. “Tudo fake, tudo montado. Nem beijo podia dar sem câmera. Falso! Do que adianta falar de Deus e tratar mulher com desdém?”, escreveu ele no Instagram.

O ataque foi tão forte que a própria Lorena se manifestou para defender o ex-namorado. A influenciadora fez questão de desmentir publicamente o amigo. “Não procede absolutamente nada do que o Raphael falou. Não sei com qual intenção ele fez isso, mas ninguém tem o direito de expor ou difamar assim”, declarou ela, em seus Stories.

A equipe jurídica de MC Daniel também se posicionou em nota à imprensa, rebatendo todas as acusações. Segundo o comunicado, o funkeiro está adotando as medidas legais cabíveis para responsabilizar os envolvidos na propagação das fake news. “As alegações não têm nenhuma base em fatos reais e serão enfrentadas judicialmente”, conclui o texto.