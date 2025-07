Ana Hickmann sobre condenação do ex-marido à prisão: "aliviada"

Ana Hickmann não escondeu o alívio ao receber a notícia da condenação de seu ex-marido, Alexandre Correa, por agressões ocorridas em novembro de 2023. Em declaração pública, a apresentadora destacou o sentimento de justiça e desabafou sobre as dificuldades enfrentadas desde o episódio de violência doméstica.

"Foi muito difícil ler comentários de pessoas duvidando do que eu sofri, porque só eu sei o que vivi naquele dia. Estou aliviada que a Justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus", afirmou Ana.

A condenação prevê um ano de prisão em regime aberto, segundo a colunista Mônica Bergamo. Apesar da sentença, a defesa de Alexandre Correa nega as acusações e já anunciou que pretende recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

No comunicado, Ana também destacou a importância da manutenção da medida protetiva, que impede a aproximação de Alexandre. "Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele", declarou.

A apresentadora ainda revelou que a postura agressiva do ex-marido dentro de casa era antiga. "Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar", concluiu. Ana Hickmann e Alexandre Correa se divorciaram oficialmente em maio deste ano, após 16 anos de casamento.