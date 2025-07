Ana Hickmann se pronuncia sobre câncer de Edu Guedes e pede orações

Ana Hickmann usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer no pâncreas do noivo, Edu Guedes. O apresentador passou por uma cirurgia de emergência no último sábado (5/7), em São Paulo, e segue internado no Hospital Albert Einstein.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade”, escreveu Ana, em um desabafo que emocionou os fãs. Ela contou que o susto foi grande, mas que está confiante na recuperação do chef. “Maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, declarou.

A apresentadora agradeceu pelas mensagens de carinho que o casal tem recebido nos últimos dias e reforçou que as orações estão fazendo a diferença. “Esse momento delicado é só o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve. Continuem rezando por ele”, pediu.

Edu Guedes foi operado no sábado, após exames detectarem um tumor no pâncreas. O procedimento durou mais de seis horas e, segundo a assessoria do apresentador, correu bem, apesar da complexidade. Os próximos dias são considerados decisivos para sua recuperação.

Em meio ao momento delicado, Edu também se manifestou com uma mensagem de esperança: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço.” O casal ficou noivo em junho do ano passado, durante uma viagem a Portugal, e desde então tem dividido momentos importantes da vida pessoal e profissional.