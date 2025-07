Carlinhos Maia se descobre bissexual ao se apaixonar por influenciadora

A separação entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães dominou as redes sociais no último fim de semana e ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (28). O influenciador surpreendeu o público ao se descobrir bissexual.

Durante a exibição do Fofocalizando, no SBT, a influenciadora digital Thayse Teixeira — amiga próxima de Carlinhos — revelou que uma mulher chamada Duda seria a responsável por influenciar o fim do relacionamento de 15 anos entre os dois. No programa ao vivo, Thayse contou que Carlinhos já havia tido envolvimentos com mulheres antes de seu casamento com Lucas Guimarães.

Segundo Thayse, Carlinhos teria se interessado por Duda, com quem tem feito várias lives no TikTok nas últimas semanas. A jovem, inclusive, teria marcado presença em um evento recente na casa do humorista, onde aconteceu um show exclusivo da cantora Lauana Prado.

De acordo com o portal LeoDias, o motivo principal da separação teria sido a decisão de Carlinhos de se reconhecer como bissexual e vivenciar essa nova fase de sua vida pessoal.

Ao portal, o próprio Carlinhos Maia confirmou estar em processo de autoconhecimento, mas negou qualquer envolvimento amoroso com Duda. "Me reconheci como bissexual e estou me permitindo viver isso agora", afirmou ele, reforçando que não está namorando ninguém no momento.