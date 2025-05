Vidente prevê prisão de Carlinhos Maia e cita Virginia Fonseca

O vidente Carlinhos voltou a chamar a atenção com mais uma de suas previsões envolvendo celebridades. Desta vez, o nome citado por ele foi o do humorista Carlinhos Maia, que, segundo o médium, pode ser preso a qualquer momento.

Durante participação na Rádio Metropolitana FM, o sensitivo afirmou que a influenciadora Virginia Fonseca teria cooperado com as autoridades para que isso acontecesse. Ele relembrou a presença da empresária na CPI das Apostas Esportivas, no Senado, e alegou que, nos bastidores da audiência, a empresária teria feito uma denúncia contra o comediante.

“Depois que as câmeras foram desligadas, ela teria dito: ‘Vai atrás de Carlinhos Maia que vocês pegam ele no pulo’. Ele vai ser preso!”, revelou o vidente, deixando os apresentadores e ouvintes surpresos com a afirmação.

Virginia Fonseca presta depoimento na CPI das Bets

No último dia 13, Virginia Fonseca participou da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, no Senado Federal. Durante a sessão, a influenciadora foi questionada sobre os valores recebidos em cachês publicitários e seus contratos com grandes plataformas de apostas online.

Esposa do cantor Zé Felipe, Virginia respondeu aos senadores sobre sua relação com as empresas do setor e detalhou sua atuação como figura pública nas campanhas promovidas pelas casas de apostas.