Gretchen parte para cima de Luana Piovani: 'Insuportáveis'

Gretchen usou as redes sociais para mostrar seu descontentamento com as recentes declarações proferidas por Luana Piovani.

Recentemente, a atriz e ex-mulher do surfista Pedro Scooby gerou polêmica ao afirmar que homens não são capazes de se apaixonar como as mulheres.

Gretchen, no entanto, se posicionou contra as afirmações da loira, e fez questão de publicar um vídeo em seu perfil do Instagram para rebater a famosa.

"Agora vem essa senhora generalizando. Eu casei várias vezes, e nem por isso desisti do amor. E nem por isso as pessoas que se relacionaram comigo só queriam aquilo", iniciou a Rainha do Rebolado, que posteriormente, criticou o que chama de "mulheres insuportáveis".

"Aí que tá: eu acredito que existem pessoas, no caso mulheres, que são tão insuportáveis que não tem homem que aguente ficar do lado delas. O meu marido é um homem apaixonado desde o primeiro dia. Ele é gentil, me dá flores, ele é fiel, toca pra mim. Eu desafio a qualquer mulher chegar perto e dar uma cantada nele. Desafio qualquer uma", completou.

Na repercussão das redes sociais, Gretchen dividiu opiniões. "Arrumou briga com a pessoa errada. Apaga que ainda dá tempo", escreveu uma usuária. "A Gretchen falando de pessoas insuportáveis kkkkkk", comentou outra. "Aguardando a resposta da nossa diva Luana Piovani", escreveu mais uma.