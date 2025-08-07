Irmãos Cravinhos surgem juntos e desabafam após crime: 'Vencemos, tamo junto'

Cristian e Daniel Cravinhos voltaram a chamar atenção nas redes sociais após aparecerem juntos em uma publicação feita por Cristian em seu perfil no Instagram.

Condenados pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, os irmãos atualmente cumprem pena em regime aberto.

Na legenda da foto publicada nesta quarta-feira (7), Cristian refletiu sobre o passado e demonstrou apoio ao irmão. “Passamos o que tivemos que passar, vencemos muitos demônios, pagamos o preço, agora vamos a luta não acabou! Tamo junto irmão”, escreveu.

Daniel, que na época do crime namorava Suzane, respondeu com uma mensagem de fé e união. “Tmj irmão… Deus na causa e foco!!!! Sempre”, comentou.

A publicação rapidamente repercutiu entre os internautas, gerando uma enxurrada de reações. Enquanto alguns demonstraram apoio, muitos condenaram a exposição pública dos irmãos.

“Pagar o crime não libera o carma, breve a conta chega!”, escreveu uma seguidora. Outra criticou: “Não tem nem vergonha de postar isso, deveriam estar na cadeia pro resto da vida”. “Tudo que se faz aqui paga aqui, a conta ainda vai chegar”, completou uma terceira.



