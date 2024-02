Suzane Richthofen muda de sobrenome

A assassina Suzane Louise Richthofen, de 40 anos, mudou de sobrenome após dar à luz ao primeiro filho. Mundialmente conhecida por ter mandado matar seus pais, Manfred e Marísia, em 2002, não tem mais o sobrenome que carrega a lembrança de um crime brutal.

Segundo informações do jornalista Ulisses Campbell, do O Globo, o nome oficial agora é Suzane Louise Magnani Muniz. De acordo com a apuração, um dos sobrenomes vem da avó materna, Lourdes Magnani Silva Abdalla. A idosa morreu aos 92 anos, em 2012. Já o "Muniz", Suzane pegou do companheiro e pai do seu filho, Felipe.



A criminosa decidiu oficializar a união com seu atual companheiro para alterar o sobrenome que remete ao crime no passado. Vale ressaltar que, no dia 26 de janeiro, Suzane Magnani deu à luz a um menino, em Atibaia, a 70 quilômetros de São Paulo. O nascimento do primogênito de Richthofen ocorreu no Hospital Albert Sabin, onde o pai da criança e marido de Suzane é chefe do pronto-atendimento.

O local abrigou uma "operação de guerra", com esquemas de sigilo anti-vazamento, para a realização da cesárea, conforme o blog True Crime, do jornal O Globo. O casal e o hospital planejavam manter o nascimento da criança em sigilo, uma vez que Suzane costuma ser reconhecida e assediada na cidade em que mora, Bragança Paulista. Por este motivo, Felipe transferiu o parto para a unidade em que trabalha, a fim de contar com apoio da direção para manter a operação em segredo.

Processo em andamento

Suzane ex-Richthofen teve de pedir permissão à Justiça para ser internada, uma vez que ela cumpre pena em regime aberto em Bragança Paulista. Pelas regras da Lei de Execução Penal, a criminosa não pode sair da cidade-domicílio declarada por ela. Além disso, Suzane só poderá sair com seu bebê na rua entre 6h e 20h, de acordo com seu regime de pena. Se violar as normas, poderá voltar para a cadeia.

A pena de Suzane só acaba, a rigor, em 2041, quando seu filho tiver 17 anos. O menino, que se chama Felipe, em homenagem ao pai, nasceu no mesmo dia do aniversário de Daniel Cravinhos — ex-namorado de Richthofen que cumpre pena de 39 anos por ter matado o pai dela, Manfred Von Richthofen, em 2002.