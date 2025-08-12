Gloria Perez diz que fracassou 'Travessia' de propósito após birra da Globo

Fora da Globo, Gloria Perez, autora de títulos como "O Clone" e "Caminho das Índias", comentou sua saída após desentendimentos com a emissora e mirou críticas ao clima de “politicamente correto” nas novelas.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a escritora afirmou: "Sempre achei que o politicamente correto engessa, reduz e elimina a possibilidade de conflito. Ao fazer isso, ele amordaça e empobrece o autor."

Na sequência, Perez ampliou o argumento e defendeu que a criação de histórias tem sido tolhida por receios de desagradar grupos específicos.

"Como criador de histórias, você procura compreender e mostrar os sentimentos humanos em relação a um determinado assunto. Mas, hoje em dia, com essa coisa de não poder ofender um grupo, não poder ofender outro, você acaba fazendo uma novela sem conflito", declarou.

Na avaliação da autora, a tentativa de evitar polêmicas empurrou a dramaturgia para uma fórmula que dilui a capacidade de provocar e debater temas sensíveis.

Fracasso proposital em horário nobre

Nos bastidores de "Travessia", sua produção mais recente, que enfrentou rejeição do público e críticas pela escalação de Jade Picon no papel principal, Perez saiu em defesa da influenciadora: "Ela deu vida a momento emocionante e não atrapalhou o enredo.

Ao tratar do desempenho da obra, ela foi direta: "'Travessia' foi um ponto fora da curva. Essa novela foi implodida por dentro. Não deu certo intencionalmente. Mas eu não quero falar sobre isso. Detestei não ver no ar aquilo que eu escrevi".