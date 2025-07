Raul Gazolla revela reação de Glória Perez à morte de Guilherme de Pádua

Raul Gazolla comenta reação de Glória Perez com morte de Guilherme de Pádua - (crédito: Reprodução TV Globo/Instagram)

Raul Gazolla abriu o coração em uma entrevista recente ao canal da revista Veja e fez declarações fortes sobre a morte do ex-ator e pastor Guilherme de Pádua, responsável pelo assassinato brutal de Daniella Perez, em 1992.

Segundo o ator, foram necessários 32 anos para ver um sorriso no rosto da autora Glória Perez, mãe da atriz.

"Só agora, depois de 32 anos, vi a Glória sorrir. Veja a dor que a gente carrega. O pai da Dani não conseguiu carregar essa dor, sucumbiu e morreu de tristeza. Um pai não pode perder uma filha. Uma mãe não pode perder um filho", desabafou Gazolla.

O crime chocou o país. Daniella, que era casada com Raul na época, foi assassinada com 18 golpes de punhal no dia 28 de dezembro de 1992. Os culpados: o ator Guilherme de Pádua — colega de elenco da vítima — e sua então esposa, Paula Thomaz.

Gazolla também falou sobre o sentimento que teve ao saber da morte de Pádua, que faleceu em novembro de 2022, aos 53 anos, vítima de um infarto:

"Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’", declarou.

