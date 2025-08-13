Novo vídeo mostrando pastor ajeitando fio dental viraliza

O vídeo do bispo Eduardo Costa circulando de calcinha e peruca loira pelas ruas de Goiânia (GO) gerou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais no início desta semana, e a polêmica está longe de acabar. Novas imagens do religioso vieram à tona e reforçaram ainda mais o impacto do caso.

Em uma gravação obtida pelo portal LeoDias, o pastor aparece seminu e com o bumbum à mostra. Ele, inclusive, chega ajustar a calcinha fio-dental em seu corpo.

As imagens, captadas por câmeras de segurança às 22h do dia 6 de agosto, mostram Eduardo caminhando de um lado para o outro antes de entrar em um carro.

O primeiro vídeo

O primeiro vídeo viralizou na última segunda-feira (11/8), quando foi divulgado pela página Goiânia Mil Graus. Nas imagens, Eduardo surge trajado com calcinha e peruca loira, andando próximo a um bar. O conteúdo rapidamente se espalhou e levou o líder religioso a se manifestar publicamente.

Segundo relatos, não é a primeira vez que Eduardo Costa chama atenção na região. Uma mulher afirmou que o bispo costuma frequentar as imediações de bares e “usa o nome de Deus para ganhar dinheiro”.

Internautas também reconheceram o religioso e compartilharam histórias parecidas. “Na época, eu trabalhava para ele. A esposa dele, que hoje é ex, pegou ele de vestidinho vermelho perto dos motéis. Foi o maior barraco. Eu vi tudo”, revelou uma seguidora.

Se pronunciou: 'Uma investigação'

Com a repercussão crescente, Eduardo Costa gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, tentando esclarecer o episódio. Ele afirmou que se vestiu daquela forma “para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal”.

“De forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço”, justificou. O pastor disse ainda que foi filmado por alguém que, depois, tentou extorqui-lo.

Eduardo classificou o caso como “tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem”, mas não informou se pretende tomar providências legais contra quem o gravou.

“Deus, Pátria e Família”: Rapaz, divulgaram novo vídeo pastor evangélico andando de calcinha e peruca em Goiânia.



pic.twitter.com/RyvyreEjE7 — Lázaro Rosa ???????? (@lazarorosa25) August 13, 2025