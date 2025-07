Pastor polemiza ao pregar usando saia e salto alto

Um pastor de uma igreja protestante causou grande repercussão nas redes sociais ao aparecer pregando de saia longa e salto alto. Com postura firme, o líder religioso chegou a apresentar o grupo de louvor da congregação durante o culto.

A cena dividiu opiniões online. Alguns usuários criticaram a escolha do traje e afirmaram que é por isso que "tanta coisa está acontecendo nessa terra, as pessoas brincam com Deus e com as palavras dele". A gravação foi feita por uma fiel presente na celebração, que defendeu o pastor dizendo que o mais importante é a mensagem transmitida, e não a roupa: "Deus não olha para as vestes, o importante é a palavra do líder no templo".

Em outro caso recente, um padre gerou polêmica ao comentar sobre a morte de Preta Gil. Em um vídeo registrado por um fiel, ele afirma que "os orixás" da cantora não conseguiram salvá-la da enfermidade.

Durante a missa realizada no último domingo (27), o padre Danilo declarou: "Eu peço saúde, mas não alcanço saúde, é porque Deus sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?".

A fala repercutiu nas redes sociais e, segundo o g1, a Polícia Civil da Paraíba instaurou um inquérito na quarta-feira (30) para investigar o padre por possível crime de racismo religioso. A Diocese de Campina Grande também se pronunciou sobre o episódio.