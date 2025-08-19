Hytalo Santos e marido são levados a presídio com 171% da capacidade - (crédito: Reprodução/G1)

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram transferidos na última segunda-feira (18) para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros I, na zona oeste de São Paulo.

A unidade enfrenta uma grave crise de superlotação: com capacidade para 521 presos, atualmente abriga 889 — cerca de 171% acima do limite permitido.

O casal foi detido na sexta-feira (15), em Carapicuíba (SP), após deixar a Paraíba e percorrer mais de 2.800 quilômetros de carro. Durante a abordagem, a polícia apreendeu oito celulares e um veículo modelo Land Rover registrado em nome de Hytalo.

Segundo o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, eles já estavam sendo monitorados e havia suspeitas de que estivessem em rota de fuga do Brasil, possivelmente por Foz do Iguaçu ou pelo sul do país.

As investigações, iniciadas em 2024, estão sob responsabilidade do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Hytalo e Israel são acusados de explorar, erotizar e "adultizar" crianças e adolescentes em conteúdos divulgados nas redes sociais. Há suspeitas, ainda, de que o influenciador tenha incentivado a emancipação de menores em troca de presentes e benefícios.

O caso ganhou notoriedade após o youtuber Felca divulgar um vídeo de 50 minutos reunindo provas colhidas ao longo de um ano, detalhando o suposto esquema de exploração.

A repercussão do vídeo acelerou a decisão da Justiça em negar liberdade ao casal e ordenar a remoção de seus perfis nas redes sociais. Apesar das acusações, Hytalo nega qualquer envolvimento com crimes.