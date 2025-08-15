Hytalo Santos: Imagens de 'cativeiro' vêm à tona

O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram presos na manhã desta sexta-feira (15), em uma casa localizada em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

O casal foi encontrado após uma campana feita por agentes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O imóvel onde os dois estavam escondidos chama atenção pela estrutura: trata-se de uma residência ampla, com piscina, churrasqueira e área de convivência, evidenciando um padrão de vida elevado.

No local, os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Hytalo é investigado por tráfico humano, exploração e exposição de menores de idade em conteúdos digitais voltados às redes sociais.

Além do Ministério Público da Paraíba (MPPB), o Ministério Público do Trabalho (MPT) também atua no caso.

Como tudo começou

A investigação ganhou projeção nacional após um vídeo do youtuber Felca, publicado no dia 6 de agosto.

Com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal, Felca denunciou a chamada “adultização” de crianças e adolescentes em conteúdos publicados por Hytalo, dando início à mobilização do MPPB e de outros órgãos públicos.

Desde então, o influenciador passou a ser alvo de uma série de medidas judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão. A operação que resultou na prisão contou com a participação conjunta do MP-PB, MPT, Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

As ordens judiciais foram autorizadas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux.

Em sua decisão, o magistrado afirmou haver "fortes indícios" de crimes como tráfico humano, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, constrangimento de menores e produção de conteúdo impróprio com fins de divulgação em redes sociais.