Empresário pretende lançar inéditas de Marília Mendonça por décadas

Wander Oliveira falou sobre os lançamentos póstumos da cantora, que morreu em 2021 em um acidente aéreo

Empresário pretende lançar inéditas de Marília Mendonça por décadas - (crédito: Reprodução/Divulgação)
Os fãs de Marília Mendonça podem se preparar para novas emoções. Isso porque, de acordo com o empresário Wander Oliveira, fundador da Workshow, empresa responsável pelo gerenciamento da obra de Marília, o material inédito deixado por ela é extenso.

Segundo ele, Marília deixou um acervo grande o suficiente para ser lançado pelas próximas duas décadas. “A ideia é trabalhar 10 músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga”, revelou.

De quem é os direitos das canções?

Após o trágico acidente aéreo que tirou a vida da cantora em 2021, o controle sobre seu acervo musical passou a ser dividido entre três frentes.

A primeira é a família, representada por sua mãe, Ruth Dias, e o cantor Murilo Huff, pai de Léo, filho e único herdeiro da artista; a gravadora Som Livre, com quem ela firmou contrato em 2019 garantindo os direitos comerciais sobre seus lançamentos em vida; e a Workshow, que cuidava da sua carreira artística desde o início.

Esses três pilares agora atuam em conjunto para proteger o legado de Marília: desde a preservação da imagem da cantora até as decisões sobre como e quando lançar projetos inéditos de forma póstuma.

Divergências

Entretanto, nem sempre há consenso. Um exemplo recente foi o lançamento de um dueto entre Marília e Cristiano Araújo, que faleceu em 2015, na faixa “De Quem É a Culpa?”.

A música reuniu as vozes dos dois artistas por meio de tecnologia digital e foi divulgada no início deste ano por decisão da família. A iniciativa, no entanto, não contou com o apoio de Wander Oliveira.

“Como [a vontade] era da família, eu não achei prudente não autorizar. Mas, se tivessem me perguntado, eu não gostaria que tivesse sido feito”, pontuou o empresário.

MM
Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 19/08/2025 11:06
