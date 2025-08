Marília Medonça estará em nova novela da Globo; saiba como

Marília Mendonça vai ganhar uma homenagem especial na próxima novela das sete da Globo, "Coração Acelerado", que estreia em novembro no lugar de "Dona de Mim". A cantora, que morreu em um trágico acidente de avião em 2021, será lembrada com carinho logo no primeiro capítulo da trama.

Na cena emocionante, imagens reais da cantora durante um festival sertanejo em 2016 serão exibidas no folhetim, escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Na plateia, a pequena Agrado, personagem de Isadora Cruz ainda criança, se encanta ao ver Marília no palco ao lado de Maiara & Maraísa e diz à mãe que deseja ser como elas. O momento marca o nascimento do sonho da protagonista de se tornar cantora.

Ao longo da novela, Marília seguirá presente: a personagem manterá fotos da artista em seu camarim improvisado e chegará a interpretar o hit “Sem Sal” em uma de suas apresentações.

Maraisa vai à Justiça após notícia de suposto relacionamento com Marília

A história sobre um possível romance entre Marília Mendonça e Maraisa segue gerando grande repercussão. Tudo começou após o jornalista Thiago Sodré afirmar em um podcast que as duas cantoras, além da amizade de longa data, teriam vivido um relacionamento amoroso secreto antes da sertaneja iniciar seu namoro com Murilo Huff.

A fala causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e dividiu opiniões. Apesar de não haver nenhuma confirmação por parte das envolvidas, o boato ganhou ainda mais força após internautas notarem que Dona Ruth, mãe de Marília, curtiu uma publicação que comentava sobre o suposto affair.

O detalhe foi interpretado como um indício de que havia algo a ser revelado. Diante da proporção que a fofoca tomou, um empresário próximo das artistas resolveu se manifestar publicamente.

Pelos comentários de uma das páginas de fofoca que divulgaram o vídeo da entrevista, ele mandou o recado. “Calma, o processo vem”, escreveu, indicando que a equipe de Maraisa está movendo ações legais contra o que classificam como mentira.

Amigos e fãs das cantoras também se mobilizaram, saindo em defesa da memória de Marília e do respeito à privacidade de Maraisa, que ainda segue em carreira ativa ao lado da irmã, Maiara.