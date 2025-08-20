Bia Miranda taca fogo em roupas de Gato Preto após barraco em balada

A madrugada desta quarta-feira (20) foi marcada por uma cena polêmica envolvendo Bia Miranda. A ex-participante de "A Fazenda 14" surgiu nas redes sociais ateando fogo em roupas e itens pessoais do influenciador Gato Preto, seu companheiro e pai de sua filha.

Tudo começou após um episódio ocorrido na última segunda-feira (18), quando Bia se envolveu em uma briga com Isa Soares, apontada como ex-namorada de Gato Preto.

A confusão aconteceu em uma balada e, segundo relatos que circularam nas redes, Isa estaria com objetos e itens pertencentes ao influenciador. Itens estes que foram jogados na fogueira e que teria provocado o reboliço.

Briga acaba em nariz quebrado

A discussão terminou em agressão física. Isa apareceu posteriormente com o rosto machucado, sangrando e relatando dores na cabeça e no nariz. Em meio à repercussão, Bia usou o Instagram para se manifestar.

“Espero que isso entre na cabeça de vocês, é quase regra pra gente mulher. Quer fazer graça? Sustenta sua graça. Quer provocar? Sustenta sua provocação. Quer encarar? Sustenta sua encarada. Quer ficar jogando debochinho, na risadinha? Sustenta”, escreveu.

A influenciadora também defendeu suas ações e apresentou sua versão sobre a briga.

“Saber por quê? Quem muito fala, pouco faz. Eu não sou de ficar falando, sou de fazer. Então, me provocou, sustenta. Porque eu não vou atrás de briga, não fico encarando ninguém. Trato mulher melhor do que homem”, disparou.

Acidente grave de carro horas depois

Um grave acidente envolvendo os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, tomou conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira (20).

O casal colidiu com outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, enquanto dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão.

O episódio ganhou ainda mais repercussão após internautas resgatarem vídeos publicados pelos próprios influenciadores momentos antes do acidente.

Nas imagens, Bia aparece sorrindo ao lado de Gato Preto enquanto os dois fumam e consomem bebidas alcoólicas dentro do carro. Minutos depois, o funkeiro compartilhou o registro da colisão.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 6h30. Após bater em outro automóvel, o Porsche ainda se chocou violentamente contra um poste.



