Bia Miranda e Gato Preto voltavam de noitada e bebedeira antes de acidente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um grave acidente envolvendo os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, tomou conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira (20).

O casal colidiu com outro veículo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, enquanto dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão.

O episódio ganhou ainda mais repercussão após internautas resgatarem vídeos publicados pelos próprios influenciadores momentos antes do acidente.

Nas imagens, Bia aparece sorrindo ao lado de Gato Preto enquanto os dois fumam e consomem bebidas alcoólicas dentro do carro. Minutos depois, o funkeiro compartilhou o registro da colisão.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 6h30. Após bater em outro automóvel, o Porsche ainda se chocou violentamente contra um poste.

Fotos do local mostram o veículo de luxo completamente destruído.

Testemunhas afirmam que Bia e Gato Preto deixaram a cena antes da chegada da Polícia Militar, atitude que gerou indignação e levantou dúvidas sobre as circunstâncias do acidente.

O motorista do outro carro envolvido ficou ferido e foi encaminhado a um hospital da região. Seu estado de saúde não foi divulgado.