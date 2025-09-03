Atitude faz Zé Felipe reforçar rumores de romance com Ana Castela

O vai e vem aéreo de Zé Felipe nos últimos dias chamou a atenção e reacendeu os boatos de um possível romance com Ana Castela.

Entre o domingo (31/8) e a terça-feira (2/9), o cantor sertanejo utilizou seu jatinho particular para duas viagens até Londrina, no Paraná, cidade onde vive a cantora do hit “Nosso Quadro”.

De acordo com informações obtidas pelo portal LeoDias, o avião do artista esteve em Londrina já no domingo, o que indica que ele permaneceu por lá ao menos parte do início da semana.

Os registros do trajeto mostram ainda passagens por São Paulo e Belo Horizonte, antes de um novo pouso na cidade paranaense na terça, seguido de um retorno para Goiânia.

A movimentação do cantor tem levantado suspeitas entre fãs e internautas, especialmente por coincidir com momentos em que ele tem sido visto próximo ao círculo íntimo de Ana Castela.

Um dia antes da primeira viagem, por exemplo, Zé Felipe apareceu em registros ao lado de amigos como Duda Bertelli, que mantém laços estreitos com a boiadeira.

Outro ponto que não passou despercebido foi a presença do filho de Leonardo nos bastidores de um show de Ana Castela, em Buritama (SP), em meados de agosto.

Cercado por fãs e tietado durante o evento, Zé Felipe não confirmou nem negou os rumores, mas sua presença reforçou as especulações de que há algo além da amizade entre os dois.