Virginia e Zé Felipe: Verdade por trás do término vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Leo Dias fez uma breve aparição no "Brasil Urgente", da Band, para agraciar o público com novidades. O colunista afirmou que Zé Felipe descartou qualquer possibilidade de reconciliação com Virginia Fonseca, mãe de Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo.

Segundo Dias, o sertanejo teria sido categórico em negar um retorno e, depois, pediu que o trecho fosse retirado da edição. A declaração incendiou as redes e alimentou especulações sobre os motivos do rompimento definitivo.

Entre eles, o suposto envolvimento da influenciadora com Vini Jr., a sequência de presentes “misteriosos” que ela exibe e rumores de encontros discretos em Dubai. Nada disso foi confirmado pelo cantor, mas a conversa dominou a timeline.

Nos comentários, seguidores opinaram com veemência: “Eu amo o Zé e a simplicidade dele, mais algo me diz que ele é infantil. Quero vê quando a Virgínia aparecer com outro”, escreveu uma internauta.

Outra emendou: “É porque ele viu posts dela vivendo a vida dela também. Ele achou que só ele podia fazer isso com ela se lascou kkkkkkk. Aí doeu o chifre e criou raiva da diva”.

Recentemente, Zé Felipe entrou com um processo judicial para fazer uma varredura em possíveis bens ocultos da ex-esposa, Virginia Fonseca. Ele também determinou, através da Justiça, o bloqueio de 50% dos bens da influenciadora até que o processo de divórcio e a divisão de bens seja concluída.

