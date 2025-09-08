Vera Fischer lamenta falta de oportunidades na TV

Aos 73 anos, Vera Fischer fez um desabafo contundente sobre a escassez de oportunidades para artistas veteranos na televisão. Longe das novelas desde Espelho da Vida (2018), a atriz demonstrou insatisfação com o cenário atual durante entrevista à CARAS Brasil, neste domingo (7/9).

Incomodada com a ausência de papéis voltados a profissionais acima dos 60 anos, a artista denunciou o apagamento dos mais experientes nas produções audiovisuais.

“Os veteranos estão perdendo papéis. Os meios de comunicação, nos quais a gente trabalhava antigamente, não querem mais essas pessoas. A gente tem que se reinventar. Nós, atores mais velhos, temos nos unido para fazer levantes e garantir que os veteranos continuem fazendo TV, streaming, filmes e tudo mais”, declarou.

Mesmo afastada das telinhas, Vera não deixou de atuar. Em 2021, participou de dois projetos para a TV e, desde então, tem se dedicado ao teatro, percorrendo o país com peças em turnê. Ainda este ano, marca presença no elenco do longa "Coisa de Novela".

“A gente quer ser chamado, queremos fazer parte de uma coisa da qual sempre fizemos parte”, pontuou. Com um currículo extenso de sucessos na TV Globo, Vera destacou sua contribuição ao longo de décadas de carreira.

“Eu, particularmente, tenho 45 anos de TV Globo, com muitos sucessos em novelas, séries e programas. Temos muito a oferecer. Todos deram muito dinheiro para a televisão, para o cinema, deram muito cartaz, prestígio. Tudo está sendo jogado fora”, lamentou.

Por fim, a atriz fez um apelo direto aos responsáveis por decisões nos bastidores da indústria. “Acho que tem que haver uma conscientização das pessoas que têm cargos de poder para chamar esses atores novamente", pontuou.

"Estamos nos colocando à disposição. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum"Todos os atores, de uma forma geral, que estão bem física e mentalmente, querem voltar a fazer trabalhos de valor na televisão e no streaming, com certeza absoluta. Eu acho que isso vai ter que ser revisto, porque sem os atores veteranos as coisas não vão se sustentar por muito tempo”, concluiu.