Vera Fischer impressiona com revelação inusitada sobre homens: 'Pobre'

Aos 73 anos, Vera Fischer voltou a comentar sobre sua vida amorosa e quebrou expectativas ao afirmar que prefere se relacionar com homens pobres.

Em entrevista à Veja SP, a atriz desmentiu rumores antigos sobre sua vida afetiva e foi direta ao esclarecer suas preferências. “'Ah, ela casou com um bilionário'. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre”, disparou.

A veterana também falou sobre seu atual momento pessoal, destacando o prazer que tem em estar sozinha. “Hoje gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. E acho que estou muito mais tranquila e em paz”, contou.

Apesar de garantir que está bem sozinha, Vera não esconde que ainda aprecia um bom flerte. “Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou.” Segundo ela, convites mais íntimos ou insistentes não fazem mais parte da sua rotina.

A posição da atriz reforça o que já havia dito recentemente em sua participação no programa "Encontro", da TV Globo, ao comentar sobre os compromissos exigidos em um relacionamento.

“Namorar implica em você ter que ver a pessoa toda hora. A pessoa pode te procurar toda hora. Você tem que, talvez, dormir com a pessoa porque não fica sem. Então tem muitos compromissos. Eu já estou acostumadinha comigo mesma”, afirmou.