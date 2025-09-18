Zé Felipe se declara à Ana Castela e fãs reagem

Os rumores de um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam ainda mais força após uma interação pública que chamou atenção dos fãs.

Na madrugada desta quinta-feira (18/9), o cantor sertanejo se declarou à Boiadeira nos comentários de uma publicação feita por seu pai, Leonardo, nas redes sociais.

Na foto, os três aparecem abraçados e descontraídos durante uma noite de bebedeira. “Visita do dia: a Boiadeira”, escreveu Leonardo na legenda. Nos comentários, Zé Felipe não escondeu o carinho: “Amo vocês”, declarou o artista, reforçando a proximidade entre ele e Ana Castela.

A imagem logo repercutiu entre os internautas, que não perderam a oportunidade de comentar sobre o possível relacionamento.

“A nora que o Leonardo sempre sonhou, trouxe o filho dele às origens”, escreveu uma seguidora. Já outra brincou: “Já tá tomando uma com o sogrão”, fazendo referência ao entrosamento entre Ana e o pai de Zé.

Novo hit juntos

Os dois artistas estão juntos em um projeto musical que tem colaborado para aumentar as especulações. Eles regravaram You’re Still The One, clássico de Shania Twain, e devem lançar em breve o videoclipe da canção, no qual contracenam lado a lado.