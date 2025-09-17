Poliana Rocha faz Zé Felipe passar vergonha com revelação íntima

Poliana Rocha surpreendeu ao revelar um segredo curioso do passado de Zé Felipe durante entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!.

Segundo a jornalista, o cantor sertanejo, hoje com 26 anos e recém-separado de Virginia Fonseca, tinha tanto medo de dormir sozinho na adolescência que dividia o quarto com os pais por causa de lendas urbanas como a da “loira do banheiro”.

“Eu não sei se ele já viu, mas na época da adolescência os amiguinhos brincavam com essa história da loira do banheiro. E ele ficou com isso”, contou Poliana, explicando que o hábito perdurou por muitos anos.

Mesmo já na fase adulta, Zé Felipe mantinha o costume de dormir no quarto com os pais. Quando Leonardo estava fora em compromissos profissionais, o cantor dividia a cama com a mãe. Já quando o patriarca estava em casa, o filho colocava um colchão no chão do quarto do casal.

O detalhe inusitado é que nem Virginia Fonseca, com quem Zé foi casado até recentemente, sabia dessa história. “Ele falou: ‘mãe, vou falar com a minha namorada, mas não conta que eu tô dormindo aqui, não’. E ele lá, conversando com ela, com o colchão do lado”, relembrou Poliana, aos risos.

Após a separação, Zé Felipe está morando sozinho e, segundo a mãe, finalmente superando o medo que o acompanhou por tantos anos. “Foi casado, mas agora está morando sozinho. Eu acho que ele está vencendo esse desafio”, concluiu Poliana, orgulhosa.