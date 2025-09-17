Poliana Rocha faz Zé Felipe passar vergonha com revelação íntima

InícioColunistas#Mariana Morais
Poliana Rocha surpreendeu ao revelar um segredo curioso do passado de Zé Felipe durante entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!.

Segundo a jornalista, o cantor sertanejo, hoje com 26 anos e recém-separado de Virginia Fonseca, tinha tanto medo de dormir sozinho na adolescência que dividia o quarto com os pais por causa de lendas urbanas como a da “loira do banheiro”.

“Eu não sei se ele já viu, mas na época da adolescência os amiguinhos brincavam com essa história da loira do banheiro. E ele ficou com isso”, contou Poliana, explicando que o hábito perdurou por muitos anos.

Mesmo já na fase adulta, Zé Felipe mantinha o costume de dormir no quarto com os pais. Quando Leonardo estava fora em compromissos profissionais, o cantor dividia a cama com a mãe. Já quando o patriarca estava em casa, o filho colocava um colchão no chão do quarto do casal.

O detalhe inusitado é que nem Virginia Fonseca, com quem Zé foi casado até recentemente, sabia dessa história. “Ele falou: ‘mãe, vou falar com a minha namorada, mas não conta que eu tô dormindo aqui, não’. E ele lá, conversando com ela, com o colchão do lado”, relembrou Poliana, aos risos.

Após a separação, Zé Felipe está morando sozinho e, segundo a mãe, finalmente superando o medo que o acompanhou por tantos anos. “Foi casado, mas agora está morando sozinho. Eu acho que ele está vencendo esse desafio”, concluiu Poliana, orgulhosa.

