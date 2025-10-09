Influencer come quase 1 kg de frango por dia para ganhar 10cm de bumbum

A influencer e empresária Dillyene Santana quer esculpir ainda mais o corpo para a chegada do Verão europeu. Ela pretende ganhar 5kg de massa magra até julho e 10cm de bumbum. Para isso, a influenciadora aumentou a quantidade de proteínas e até de carboidratos.

"Os alimentos são mais ou menos os mesmos de uma dieta de emagrecimento, só muda a quantidade. Como 750 gramas de frango por dia e ainda suplemento com Whey. Estou comendo muito mais proteínas e carboidratos dobraram nos dias de malhar inferiores.. Além de gorduras boas, como a do abacate", comenta ela, que tem malhado pesado.

"Contratei um personal para atingir o objetivo. O treino para ganhar massa não significa apenas treinar mais, mas sim treinar melhor. Estou também progredindo nas cargas. Isso é importante para aumentar o peso. Quero estar na minha melhor versão para o verão europeu", revela.